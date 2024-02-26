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اقتصاد

قريبا.. تدشين معهد أبحاث الغاز في الجزائر وهذه أهدافه

الشروق أونلاين
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قريبا.. تدشين معهد أبحاث الغاز في الجزائر وهذه أهدافه
مقر منتدى الدول المصدرة للغاز

أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع، أنه سيتم تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة على هامش المنتدى السابع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.  

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يساهم هذا المعهد الدولي للأبحاث في تطوير تكنولوجيات إزالة الكربون، من أجل استخدام نقي للغاز الطبيعي من خلال نشر تقنيات التقاط وتخزين واستخدام الكربون.

كما أشار إلى أن معهد أبحاث الغاز يهدف أيضا إلى تطوير العمليات والتقنيات الرامية إلى القضاء على انبعاثات الميثان التي سيكون لها تأثير اقتصادي ومناخي في آن واحد.

وذكرت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالمهام المنوطة بمعهد أبحاث الغاز، والتي تتمثل في تعزيز تقنيات الإنتاج والاستكشاف، مع جعل هذه الصناعة أكثر استدامة وتناغما مع الأهداف والالتزامات الدولية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.

وكان منتدى الدول المصدرة للغاز قد وقّع في مطلع العام الماضي 2023 اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، من أجل احتضان مقر معهد أبحاث الغاز في الجزائر العاصمة.

وسبق للأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الدكتور محمد حامل، أن أكد في حوار للإذاعة الجزائرية يوم 13 فيفري الجاري أن هناك أهمية كبيرة لتدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تستضيفه الجزائر.

وأوضح المتحدث أن معهد أبحاث الغاز يعدّ خطوة مهمة للغاية بالنسبة إلى تطوير قطاع الغاز، لا سيما أنه جاء نتاج اتفاق بين دول المنتدى لتوسيع التعاون فيما بينها، على المستويات الاستراتيجية والتكنولوجية.

ولفت إلى أن المعهد قائم على 4 أهداف رئيسة، هي توفير الإطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، بالإضافة إلى تشجيع استعمال التكنولوجيا والتطوير بجانب توفير التدريب التقني للعاملين في مجال الغاز بالدول الأعضاء.

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