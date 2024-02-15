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اقتصاد

قريبا.. تشغيل بئرين جديدين للغاز بـ “إن صالح”

الشروق أونلاين
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قريبا.. تشغيل بئرين جديدين للغاز بـ “إن صالح”
أرشيف

أعلن مدير مركز معالجة الغاز الخام بحاسي مومن، أنه سيتم قريبا تشغيل بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي بـ “إن صالح” لتعزيز القدرات الإنتاجية لمجمع سوناطراك.

وأوضح مدير موقع مركز معالجة الغاز الخام بحاسي مومن، محمد كروم، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن هذين البئرين الجاري حفرهما حاليا سيتم تشغيلهما على التوالي في جوان ونهاية ديسمبر من السنة الحالية.”

وبحسب كروم، “توجد حاليا ثلاثة آبار أخرى في مرحلة الدراسة. وسيتوقف كل شيء على نتائج الحفر لاتخاذ القرار المناسب لاستغلالها”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن مركز معالجة الغاز الخام بحاسي مومن يساهم بـ 65% من إجمالي إنتاج غاز “إن صالح” لشحنه إلى موقع خريشبة للحصول على غاز عالي الجودة معد للتصدير، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لغاز  “إن صالح” تبلغ حوالي 15 مليون متر مكعب قياسي/يوم، أو 4 مليار متر مكعب قياسي سنويًا، مع 19 بئرًا في أقصى تشغيل.

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    عين صالح ...

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