قريبا.. توفير قرابة 2000 سكن وظيفي للأئمة  

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن ” دائرته الوزارية تلقت الموافقة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص توفير ما يقارب 2000 سكن وظيفي لفائدة الأئمة عبر الوطن” .

وأوضح بلمهدي خلال كلمته على هامش إشرافه على حفل تكريم المجازين في القراءات بدار الضيافة في مقر ولاية المسيلة ضمن زيارته إلى الولاية أن ” رئيس الجمهورية قد أعطى الموافقة نهاية الأسبوع الماضي للتكفل و توفير السكنات الوظيفية لحوالي 2000 إمام كمرحلة أولى من أصل 4900 ملف تم رفعه في هذا الخصوص إلى السلطات العليا للبلاد”.

وسيتم تجسيد هذا القرار حسب بلمهدي ” بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية و السكن والعمران و المدينة ، و يأتي تلبية لمطالب الأئمة في هذا الخصوص وهو ما يترجم دعم الدولة لقطاع الشئون الدينية والأوقاف بشكل عام و للأئمة بشكل خاص” .

وتضاف هذه التدابير المقرة لفائدة القطاع كما أضاف بلمهدي إلى ” سلسلة القرارات المتخذة مؤخرا و على رأسها القانون الأساسي للإمام الذي يمكنه من تأدية مهامه في التربية المجتمعية و الدينية على أكمل وجه”.

وفي سياق آخر كشف ذات المسؤول الحكومي أنه” تقرر استحداث هيئة وطنية للإقراء قريبا، يشرف عليها مجموعة من كبار القراء و مهمتها دراسة و اعتماد إجازات الشيوخ المقرئين”.

ويأتي إنشاء هذه الهيئة وفق بلمهدي مواصلة لإنجازات الهيئات الولائية للإقراء و التي حققت تقدما ملحوظا في تعليم و تلقين علوم القرآن الكريم و التجويد بدليل تتويج الجزائريين بالمراكز الأولى الثلاث في 20 مسابقة دولية ” .

وأبرز بلمهدي بالمناسبة أن الجزائر” تعيش نهضة في علوم القرآن الكريم والحركة العلمية القرآنية بفضل اهتمام و متابعة السلطات العليا للبلاد و على رأسها السيد رئيس الجمهورية الذي يشجع كل ما تعلق بالقرآن الكريم ”.