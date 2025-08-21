-- -- -- / -- -- --
الجزائر

قريبا.. خدمة جديدة من بريد الجزائر لحاملي البكالوريا   

الشروق أونلاين
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إصدار بطاقة دفع إلكتروني لفائدة حاملي البكالوريا الجدد ابتداء من سبتمبر المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لها “يندرج هذا الإصدار في إطار دعم جهود رقمنة المسار الجامعي، ويعكس انفتاح المؤسسة على الوسط الجامعي باعتباره خزّانًا للكفاءات الوطنية.”

وأضاف البيان أن البطاقة ستمكن الطلبة حاملي البكالوريا الجدد من الاستفادة من باقة خدمات تُسهّل حياتهم الجامعية وتعزز ثقافة الدفع الإلكتروني الآمن.

وتابع البيان “كما تستعد المؤسسة لإطلاق حزمة جديدة من البطاقات في الأسابيع المقبلة، ضمن استراتيجيتها لتحسين تجربة الزبائن، وتوسيع الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني.”

