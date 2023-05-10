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الجزائر

قريبا.. خط جوي مباشر نحو هذه الوجهة

الشروق أونلاين
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قريبا.. خط جوي مباشر نحو هذه الوجهة
ح.م

أعلن المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، الأربعاء، عن إطلاق خط مباشر جديد نحو جنوب إفريقيا قريباً.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال أندلسي، إنّ “الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة وطنية تعمل على عدة جبهات على المستويين الداخلي والدولي وحتى على مستوى القارة الإفريقية”.

وأشار ضيف القناة إلى فتح عدة خطوط على مستوى القارة الإفريقية، حالياً هي 5 خطوط، فضلاً عن خطين آخرين مبرمجين في الآجال القريبة.

“وفيما يخص اقتناء الطائرات”، قال أندلسي،”كانت الجوية الجزائرية مرّت بكل المراحل القانونية الخاصة بشراء الطائرات، والملف هذا يسير بخطى ثابتة حتى يتم تحقيه”.

كما كشف المتحدث ذاته عن تخصيص الجوية الجزائرية أكثر من 20 عرضاً ترويجياً للسنة الجارية.

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