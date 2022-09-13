قريبا.. دفتر شروط للاستثمار الخاص في قاعات السينما

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الثلاثاء، أن الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص، سيكون في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة.

وقالت مولوجي في لقاء مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال السينما، أن دفتر الشروط سيهدف إلى “إحياء وبعث الحس السينمائي لدى الجمهور، وتشجيع الاستهلاك الثقافي في المجال السينمائي”.

ويعمل قطاع الثقافة والفنون منذ عدّة أشهر، على إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية.

“وسيتيح القانون الجديد بعد صدوره، آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في المجال السينمائي، ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد”، تضيف الوزيرة.