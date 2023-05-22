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لقاء بين الرئيس تبون وممثلين عن الجالية الجزائرية في البرتغال (فيديو)
الجزائر

قريبا.. عقد جلسة المشاورات السياسية بين الجزائر والسويد

الشروق أونلاين
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قريبا.. عقد جلسة المشاورات السياسية بين الجزائر والسويد
ح.م
بلاني مع سفير السويد

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الإثنين، سفير السويد لدى الجزائر بيورن هاجمارك.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء ببحث “علاقات الصداقة بين البلدين، مع تأكيد الالتزام المشترك بتنشيط وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر”.

كما كانت المحادثات “فرصة لمناقشة المواعيد النهائية الثنائية المقبلة، والتأكيد بشكل خاص على الاهتمام بعقد الجلسة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية السويدية في أقرب وقت ممكن”.

وناقش الطرفان أيضا “التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع العشرين لوزراء خارجية إفريقيا ودول الشمال، المقرر عقده في الجزائر العاصمة في أكتوبر 2023”.

وقد أتاح هذا الاجتماع “إمكانية مناقشة المصالح الإقليمية والمشتركة، وتحقيق تقارب في مواقف البلدين على أساس احترام القانون الدولي”، يضيف البيان.

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