قريبا.. فتح التوظيف في الجوية الجزائرية لهذه الفئات

كشف الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان أنه سيتم “قريبا” إطلاق عملية توظيف في المؤسسة تخص عدة فئات.

ووأضح بن سليمان، الأربعاء، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أن عملية التوظيف ستخص مستخدمي الملاحة التقنيين (الطيارين) ومستخدمي الملاحة التجاريين (المضيفون والمضيفات)، وذلك “تحسبا لفتح خطوط جديدة واقتناء طائرات جديدة”.

كما تحدث بن سليمان عن ملف عدد مستخدمي الشركة، مؤكدا على “دحض الأرقام المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مستخدم في الخطوط الجوية الجزائرية، في حين أن الأرقام الحقيقية هي 8.315 مستخدم في سنة 2023 مسجلة انخفاضا مقارنة بسنة 2019 حيث كانت تقدر بـ 8.799 مستخدم”.

وأشار المتحدث إلى أن “الخطوط الجوية الجزائرية قد عادت خلال سنة 2022 إلى تسجيل فائض مالي بعد سبع سنوات من العجز المالي للشركة”.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا الفائض المالي راجع إلى “تحسين رقم أعمال الشركة وبالتالي ترشيد نفقاتها”.

كما أشار إلى أن التحسن المالي “مرشح للاستمرار في سنة 2023، عبر تواصل تسجيل الفائض المالي مما سيمثل أحد المؤشرات الإيجابية للشركة”.

وأكد بن سليمان ارتفاع حصة الخطوط الجوية الجزائرية في السوق الوطنية ضمن الرحلات الدولية التي انتقلت من 52.11 بالمائة في 2019 (السنة المرجعية للشركة) إلى 61.30 بالمائة في 2023.

وفي ذات السياق، تمكنت الخطوط الجوية الجزائرية من زيادة معامل امتلاء رحلاتها خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023 سواء على المستوى الوطني أو الدولي مع نمو بنسبة 10 بالمائة على الشبكة المحلية والتي بلغت 13 بالمائة بالنسبة لشبكة إفريقيا.

وتابع القائمون على المؤسسة خلال نفس الجلسة أن “الشركة تطمح إلى نقل 7.3مليون مسافر بنهاية سنة 2023″، مشيرين إلى أن “الخطوط الجوية الجزائرية قد نقلت الى غاية سبتمبر من السنة الجارية 5.118.290 مسافر أي بزيادة 6 بالمائة” ما بين 2019 و2023.