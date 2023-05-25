قريبا في الجزائر.. نشاط تجاري جديد بدون محلّ ثابت

كشفت مسؤولة في وزارة التجارة يوم الخميس، عن إدراج نشاط تسيير النفايات في قائمة نشاطات التجارة المتنقلة، التي يمكن ممارستها من دون الحاجة لمحلّ ثابت.

وقالت المديرة الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بالوزارة سهام بوقريط في يوم إعلامي نظمته الوكالة الوطنية للنفايات:”سوف يتم قريبا إدراج مجال تسيير النفايات (في قائمة النشاطات المفتوحة) لفائدة التجار المتنقلين”.

وتابعت بوقريط تقول:”الوزارة ترافق وتسعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين. وللتقليل من الناشطين غير القانونيين”.

وقد أحصت مصالح السجل التجاري 714 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مجال تسيير النفايات وتثمينها إلى غاية 24 ماي، وفق ما ذكرته المتحدثة.

ويقترح المركز الوطني للسجل التجاري قائمة من 120 نشاطا تجاريا، يمكن ممارستها بشكل متنقل، من دون الحاجة لمحلّ تجاري.