 قريبا.. مخبر للاستعجالات الفيروسية بمعهد باستور

أعلن مدير معهد باستور الجزائر البروفيسور، فوزي درار، أنه يرتقب دخول مخبر جديد مختص في الاستعجالات البيولوجية الفيروسية حيز الخدمة، ويتوقع تدشينه خلال الصيف المقبل.

وقال البروفيسور درار في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصحة “سيمام” رفقة رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”, البروفيسور مصطفى خياطي بوهران أن هذا المخبر يضاف الى مكتسبات المعهد الذي يحوز على مخبر عالي الكفاءة في الاستعجالات البيولوجية, إضافة إلى مخبر جهوي ذو مواصفات عالمية مختص في مراقبة الأمصال و اللقاحات, دخل حيز الخدمة مؤخرا.

وفيما يتعلق بالرقمنة على مستوى معهد باستور، فقد أشار نفس المسؤول إلى أنها “قطعت شوطا كبيرا”, مبرزا أن عملية الرقمنة, ستستكمل في نهاية السنة الجارية, مذكرا أن المعهد كان قد فتح في جائحة كورونا منصة رقمية تربطه بمختلف المؤسسات الاستشفائية.