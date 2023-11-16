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اقتصاد

قريبا.. منصة للتواصل بين الجالية والمواهب المقيمة في الجزائر

الشروق أونلاين
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قريبا.. منصة للتواصل بين الجالية والمواهب المقيمة في الجزائر

كشف رئيس جمعية الجالية الجزائرية “جازبورا”، فؤاد قدور أنه سيتم قريبا إطلاق منصة جديدة للمعلومات والتواصل بين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والمواهب الجزائرية بهدف دعم التبادلات وإطلاق مشاريع الشراكة.

وأكد قدور في مداخلته خلال أشغال أيام المقاولاتية أن “هذه المنصة التي سيتم إطلاقها قريبا ستربط وتبني جسورًا بين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والمواهب المقيمة في الجزائر، بهدف مساعدة الشباب الجزائري أصحاب المشاريع وتقديم خدمات للمستثمرين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في الخارج”.

وأوضح رئيس “جازبورا” أن هذه المنصة تحتوي على بيانات مفصلة عن الكفاءات الجزائرية وتجاربهم على المستوى الدولي والتي سيتم وضعها تحت تصرف الشباب الجزائري أصحاب المشاريع والمستثمرين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية أو الاستعانة بكفاءات جزائرية مقيمة في الخارج.

وأضاف أن هذه المنصة ستسمح أيضًا بتنظيم مؤتمرات عبر تقنية التحاضر عن بعد وتوفير إمكانية الوصول إلى شبكات الأعمال، لأصحاب المشاريع المبتكرة بهدف تجسيد مشاريع الشراكة، مشيرا إلى أن جمعيته تعمل من أجل التنمية الاقتصادية للجزائر.

وشدد قدور: “نحن نؤمن بتبادل الكفاءات الجزائرية على المستوى المحلي والدولي. بلدنا يتمتع بالمواهب التي تستحق أن تحظى بالدعم والرعاية لخلق القيمة المضافة والتشغيل. هذا هو الهدف الأساسي لجمعيتنا”.

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