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قريبا.. نص قانوني جديد حول تسيير المخاطر الكبرى

الشروق أونلاين
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قريبا.. نص قانوني جديد حول تسيير المخاطر الكبرى
أرشيف
زلزال بومرادس في 21 ماي 2003

كشف وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الأحد، عن عرض نص قانوني جديد أمام الكحومة في القريب العاجل، يتعلق بتسيير المخاطر الكبرى.

وفي كلمة له خلال الأبواب المفتوحة حول الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، أكد الوزير أنه النص القانوني يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس القاضية بعرصنة المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى.

حيث يعكف القطاع الوزاري، يقول مراد على مراجعة شاملة لأساسه التشريعي من خلال نص قانوني جديد سيتم عرض مشروعه على الحكومة في أقرب الآجال.

ويهدف نص القانون إلى تكييف الاستراتيجة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى بما يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي من خلال حصر الآثار المتربة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئية في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة.

كما أعلن الوزير عن إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموعة المناطق المعرضة لهذه الأخطار حسب أهميتها، قد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توزيع المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.

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