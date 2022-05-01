-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قريبا.. نقطة استعجالات طبيّة على الطريق السيّار شرق-غرب

الشروق أونلاين
  • 605
  • 0
قريبا.. نقطة استعجالات طبيّة على الطريق السيّار شرق-غرب
أرشيف
تعبيرية

كشف والي بومرداس عن وجود دراسة ميدانية لوضع نقطة للإستعجالات الطبية  بمنطقة “بن والي” في بلدية الأربعطاش، بالقرب من الطريق السيّار شرق-غرب.

ويهدف المشروع إلى توفير “التدخّل الطبي السريع”. في حال وقوع حوادث مرورية بالمنطقة التي تعرف بكثرة حوادث المرور فيها.

وقال الوالي يحي يحياتن في تصريح صحفي إنّ “التفكير جار حاليا” لإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من حوادث المرور، على مستوى هذه النقطة المرورية السوداء”.

وأوضح يحياتن إنّ نقطة الاستعجالات الطبية ستكون تحت إشراف مصالح وزارة الصحة، مدعّمة بمركز متقدّم للحماية المدنية.

وكانت مصالح الحماية المدنية في بومرداس، قد كشفت عن تسجيل 34 حادث مرور بمنطقة “بن والي” منذ بداية السنة الجارية. ما خلّف 5 وفيات و58 جريحا.

مقالات ذات صلة
مركز الفلك الدولي: إعلان عيد الفطر يوم الأحد بأفغانستان والنيجر ومالي باطل

مركز الفلك الدولي: إعلان عيد الفطر يوم الأحد بأفغانستان والنيجر ومالي باطل

طوابير وتدافع ونفاد الأموال بمراكز البريد

طوابير وتدافع ونفاد الأموال بمراكز البريد

“سيول” بشرية بمحطة خروبة!

“سيول” بشرية بمحطة خروبة!

بالصور.. إخماد حرائق بواحات جانت من قبل أفراد الجيش

بالصور.. إخماد حرائق بواحات جانت من قبل أفراد الجيش

تعاطف كبير مع إعلامية لبنانية تعرضت ابنتها للتنمر

تعاطف كبير مع إعلامية لبنانية تعرضت ابنتها للتنمر

الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر

الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد