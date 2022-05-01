قريبا.. نقطة استعجالات طبيّة على الطريق السيّار شرق-غرب

كشف والي بومرداس عن وجود دراسة ميدانية لوضع نقطة للإستعجالات الطبية بمنطقة “بن والي” في بلدية الأربعطاش، بالقرب من الطريق السيّار شرق-غرب.

ويهدف المشروع إلى توفير “التدخّل الطبي السريع”. في حال وقوع حوادث مرورية بالمنطقة التي تعرف بكثرة حوادث المرور فيها.

وقال الوالي يحي يحياتن في تصريح صحفي إنّ “التفكير جار حاليا” لإيجاد الحلول المناسبة للحدّ من حوادث المرور، على مستوى هذه النقطة المرورية السوداء”.

وأوضح يحياتن إنّ نقطة الاستعجالات الطبية ستكون تحت إشراف مصالح وزارة الصحة، مدعّمة بمركز متقدّم للحماية المدنية.

وكانت مصالح الحماية المدنية في بومرداس، قد كشفت عن تسجيل 34 حادث مرور بمنطقة “بن والي” منذ بداية السنة الجارية. ما خلّف 5 وفيات و58 جريحا.