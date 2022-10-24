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اقتصاد

قريبا.. وسم “حلال” على المنتوجات الجزائرية

الشروق أونلاين
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قريبا.. وسم “حلال” على المنتوجات الجزائرية

كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المعهد الوطني للتقييس سيشرع قريبا في إصدار وسم “الحلال” للمنتوجات.

وقال زبدي في بلاغ عبر حسابه على فيسبوك: “ليكن في علم المتعاملين الاقتصاديين، أن المعهد الوطني للتقييس سيشرع في الأيام القليلة القادمة في دراسة الملفات، المراقبة و إصدار وسم “الحلال” للمنتوجات”.

وأضاف: “هذه فرصة مهمة خاصة للمصدرين الذين يتعاملون مع البلدان الاسلامية، وسيكون هذا الوسم المحلي قيمة إضافية لترقية منتوجاتهم”.

يذكر أن المعهد الوطني للتقييس، هو الهيئة الوحيدة المعتمدة والمخولة بإصدار هذه الشهادات.

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