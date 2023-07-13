قريبا ولأول مرة.. خط جوي مباشر يربط الجزائر بهذه المدينة الروسية

سيتم قريبا، إطلاق رحلات مباشرة لأول مرة بين الجزائر ومدينة سانت بطرسبرغ الروسية بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الدولي أن الرحلات الجوية المباشرة بين سانت بطرسبرغ والجزائر العاصمة ستبدأ يوم 27 جويلية الجاري.

وقالت الشركة الخميس”ستنطلق الرحلات المباشرة بين سانت بطرسبرغ والجزائر العاصمة لأول مرة اعتبارًا من 27 جويلية. وستديرها الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث مرات في الأسبوع: الثلاثاء والخميس والأحد على متن طائرات بوينج 737-800″ .

وللإشارة يوجد خط جوي مباشر بين موسكو والجزائر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.