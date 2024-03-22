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الجزائر

قريبا.. 100 “طائرة بدون طيار” لفائدة الولايات المعرضة للحرائق

الشروق أونلاين
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قريبا.. 100 “طائرة بدون طيار” لفائدة الولايات المعرضة للحرائق

سيتم توزيع ما لا يقل عن مائة طائرة بدون طيار على الولايات المعرضة لحرائق الغابات في إطار نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها المقررة لحملة 2024.

وأكد الأمين العام لوزارة الفلاحة حميد بن ساعد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إحياء اليوم العالمي للغابات أن “مصالح الغابات بصدد الحصول على معدات حديثة منها حوالي 100 طائرة بدون طيار في إطار تطوير وسائل مكافحة حرائق الغابات، وتعمل دائرتنا حاليا بالتعاون مع وزارة الدفاع التي تتحكم في هذه التكنولوجيا لنشر هذه المعدات في المواقع الأكثر عرضة للحرائق”.

وحسب قوله فان الموضوع يعكس أهمية التكنولوجيات المبتكرة في حماية الثروة الغابية والحفاظ عليها وتثمينها في إطار التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي تشكل جزء من التكنولوجيات الجديدة لحماية الغابات، أكد بن ساعد أن الوزارة تلجأ أيضا الى حلول مبتكرة أخرى، لا سيما غرس أنواع من الاشجار مقاومة وتتكيف مع الظروف القاسية.

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