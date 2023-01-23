قريبا.. 32 سعودية يقدن قطار الحرمين السريع (فيديو)

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، عن جاهزية 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين السريع، وخدمة الحجاج والمعتمرين في رحلاتهم بين مكة والمدينة.

وصارت الـ 32 سعودية مؤهلات لخدمة ضيوف الرحمان عقب تدريبهن من قبل خبراء على مدى 12 شهرًا.

واستفادت السيدات من تدريب نظري وعملي في المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”.

وأيضا، تعلمن التعامل مع كل طارئ على أنظمة السلامة والأمان. إلى جانب إكسابهن مهارات العمل بروح الفريق.

ونقلت (واس) تصريحات بعض المؤهلات، اللواتي أعربن عن اعتزازهن وفخرهن بالعمل في هذا المجال.

وأثنت بعض المتدربات على حرص مدربي المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية على تعليمهن أسس العمل ليشكلن فريقًا واحدًا.

وقالت “روتيلا” المتدربة المؤهلة لقيادة قطار الحرمين، إن “القيادة الرشيدة أتاحت الفرصة للمرأة السعودية ومكنتها من العمل في مختلف المواقع لخدمة الوطن”.

وأعربت “ثراء” عن شعورها بالفخر لتأهيلها،لقيادة القطار بالقول: “الأمر يجعل طموحي عاليًا لخدمة وطني”.

واتفقت القائدات الخريجات على أن الرغبة في خدمة ضيوف الرحمان مثّلت “الدافع الكبير” للعمل في قطار الحرمين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتجاه تتخذه المملكة لتوطين العنصر النسائي في قطاعات مختلفة، بينها شؤون الحج والعمرة والنقل.

وقطار الحرمين السريع يعد أحد المشروعات الضخمة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويمر القطار بـ5 محطات، انطلاقًا من مكة مرورًا بجدة ومطار الملك عبدالعزيز وبمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويصل إلى المدينة المنورة، بسرعة تقدر بنحو 450 كيلومتر في الساعة.

رؤية 2030 في المملكة السعودية ودور المرأة

ووفقاً لما أورده “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي، في مارس 2022، فإن المرأة السعوديّة تشكل عنصرًا حيويًّا لنجاح رؤية عام 2030.

حيث تمّ تنفيذ إصلاحات عدّة من أجل تحفيزها لدخول سوق العمل وحمايتها.

وتستفيد نحو ستة ملايين امرأة سعودية تجاوز عمرهنّ 21 عامًا من هذه الإصلاحات، إذ ارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات المختلفة.

ودخلت 7782 امرأة إلى قطاع البناء في عام 2020– بينما كانت عمالة المرأة في هذا القطاع محظورةً في السابق بموجب القانون – وتبوّأت 6662 امرأة مناصب جديدة في قطاع التصنيع، كما تم توظيف السعوديات في 6 مجالات بوزارة العدل.