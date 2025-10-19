قريبًا.. ممثلية للمصدرين الجزائريين في الخارج

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (أنكسال) طارق بولمرقة، عن قرب تجسيد مشروع إنشاء تمثيلية للمصدرين الجزائريين في الخارج، مؤكداً أن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ مبرمج خلال الفصل الحالي من السنة الجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الجزائرية ودعم جهود الترويج لها في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس الجمعية، الذي أُعيد انتخابه في 16 أكتوبر لولاية ثانية على رأس أنكسال، خلال حديثه في برنامج ضيف اليوم عبر القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن هذه المبادرة تندرج ضمن خارطة طريق جديدة وضعتها الجمعية للتكفل الفعلي بانشغالات المصدرين وتسهيل نشاطهم في الأسواق الدولية، خصوصاً في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضاف بولمرقة، أن الجمعية تعمل على معالجة العراقيل التي تعيق المصدرين من خلال إنشاء خلية خاصة مكلفة بإعداد قائمة دقيقة لأهم التحديات التي تواجههم، على أن تُصنف هذه الانشغالات حسب فئاتها لضمان معالجة فعالة ومنظمة.

وأشار بولمرقة إلى أن مشروع التمثيلية بالخارج يُعد من أبرز أولويات الجمعية في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الملف “شبه مكتمل” وأن تجسيده الميداني سيتم خلال الفصل الجاري.