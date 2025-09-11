-- -- -- / -- -- --
قريبًا.. منتجات طبية جزائرية قابلة للزرع تدخل السوق الأمريكية

محمد فاسي
قريبًا.. منتجات طبية جزائرية قابلة للزرع تدخل السوق الأمريكية
CIPA
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

أعلنت الكونفدرالية للصناعات والمنتجين الجزائريين (CIPA)، الخميس، عن توقيع شراكة استراتيجية بين شركة SOMEMI PLUS، التي يمثلها المدير عادل بنساسي نائب رئيس الكونفدرالية، وشركة كارباثيا الأميركية.

وتهدف الاتفاقية التي وُقعت على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، إلى توزيع أجهزة طبية قابلة للزرع سيتم تصنيعها قريبًا في ولاية جيجل بالجزائر، على أن تتوجه هذه المنتجات للسوق الأميركية.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز مكانة الصناعة الجزائرية على الساحة الدولية.

