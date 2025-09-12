قريبًا.. منصة إلكترونية لحجز مواعيد مراقبة مطابقة السيارات المستوردة

ستقوم قريبا وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بإطلاق منصة إلكترونية خاصة بحجز المواعيد المتعلقة بمراقبة مطابقة السيارات المستوردة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات.

وأوضح مستشار وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، علي بن يخلف، لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المسعى “يهدف إلى وضع حد للطوابير الطويلة وتقديم خدمة عمومية أكثر سلاسة وشفافية للمستخدمين”، مضيفا أنه “بفضل واجهتها البسيطة وسهلة الاستخدام، ستمكن هذه المنصة المستخدمين من تسيير مواعيدهم بكل أريحية”.

وستخص هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، في مرحلة أولى، مركز المراقبة بالخروبة (الجزائر العاصمة)، يضيف ذات المسؤول، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة التجريبية تعتبر خطوة أساسية لضمان خدمة مثالية قبل تعميمها تدريجيا على المستوى الوطني”.

وأوضح أن هذا النظام سيسمح للمواطنين باختيار وحجز الموعد الذي يناسبهم عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع استلام تأكيد الموعد والاطلاع على قائمة الوثائق المطلوبة قبل عملية المراقبة.

كما أكد بن يخلف أن “هذا المشروع يندرج في إطار مسعى رقمنة الخدمات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ويعكس إرادتنا في تقديم حلول ستجيب لتطلعات المواطنين”.