قرية إسبانية تحتفل بولادة طفلة لأول مرة منذ 30 سنة

احتفلت قرية إسبانية نائية بولادة طفلة، لكون هذه المنطقة لم تشهد ميلاد طفل جديد منذ 30 سنة، وقالت عمدتها إنها تريد إيصال الخبر لكل العالم.

وتصدّر خبر ولادة الطفلة ” ليري” عناوين الصحف، ودقت أجراس الكنائس فرحا لمجيئها الذي انتظره السكان البالغ عددهم 60 بفارغ الصبر.

وقالت رئيسة بلدية فيلانويفا دي جيلوكا، “من الجيد أن نرى أن السكان ينمون ولا يتناقصون”. مضيفة إنها ترغب في أن تنقل هذا الخبر للعالم بأسره.

وقالت وسائل إعلام إسبانية أن فرحة هذه العمدة مفهومة لكون أن المنطقة التي تقع فيها هذه المستوطنة، هناك عشرات البلديات الأخرى، حيث لا يوجد سكان مسجلون تحت سن 15 عاما.

وكتبت صحيفة Heraldo de Aragón أن ولادة هذه الطفلة أسعدت السكان، وأن تاريخ ولادتها لن ينساه سكان فيلانويفا دي جياوكا.

وقالت عمدة القرية الإسبانية إنها ترحب “بأي شخص يرغب في القدوم والعيش هنا، لكن ما نرغب فيه حقا هو اجتذاب العائلات والصغار”.

يُذكر أن مساحات كبيرة من المناطق النائية في إسبانيا معرضة لما يُعرف بـ”التصحر السكاني”، ولم يلق هذا الاختلال الجغرافي المتزايد أي اهتمام منذ عقود، وفق صحيفة “التايمز” البريطانية.