قريشي: “تعيين سونغ مدربا للكاميرون سيخدم “الخضر” كثيرا في اللقاء الفاصل”

نفى منعه مدربي الفئات الشبانية التصريح إلى الصحافة..

نفى المدير الفني الوطني الجديد، توفيق قريشي، الأخبار التي راجت مؤخرا حول منعه مدربي الفئات الشبانية للمنتخب الوطني من الإدلاء بأي تصريحات للإعلام المحلي، مؤكدا أن كل ما قيل في الموضوع لا أساس له من الصحة، ولم يقم إطلاقا بهذه الخطوة..

حيث قال قريشي في هذا الصدد، في تصريحات خص بها الإذاعة الجزائرية، الجمعة: “كل ما قيل في حقي بخصوص منعي مدربي الفئات الشبانبة للمنتخب الوطني من التصريح للصحافة غير صحيح، أنا لم أفعل هذا إطلاقا، لكن ما قمت به حقيقة هو منعي المدربين الوطنيين من الحديث عن الأمور التقنية الخاصة بالتدريبات وغيرها من خبايا المنتخبات الوطنية في تصريحاتهم للصحافة”.

وفي سياق آخر، وبخصوص تعيين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الإثنين الفارط، الدولي السابق ريغوبير سونغ مدربا جديدا لمنافس “الخضر” في المباراة الفاصلة المقررة بين المنتخبين نهاية الشهر الحالي، لبلوغ كأس العالم 2022 المقررة في قطر، قال قريشي إن ذلك سيخدم أشبال بلماضي، على أن قصر مدة التحضيرات للمباراة ستجعل سونغ يعتمد على الإمكانيات والقدرات الفردية للاعبين، قبل أن يؤكد أن إقالة أنطونيو كونسيساو في الوقت الحالي لن تخدم مصلحة منتخب الكاميرون قبل أيام من خوض مباراة السد أمام المنتخب الجزائري.