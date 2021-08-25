قريشي يعود إلى “الفاف”

عاد التقني توفيق قريشي إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لِيشغل منصب رئيس قسم التكوين، التابع للمديرية الفنية الوطنية.

وسيُباشر توفيق قريشي عمله انطلاقا من الفاتح من سبتمبر المقبل، كما جاء في بيان لـ “الفاف” نشرته، الأربعاء.

وسبق لِتوفيق قريشي أن ترأّس المديرية الفنية الوطنية لـ “الفاف”، زمن الرئيس محمد روراوة، وأيضا في جزء من عهدة خير الدين زطشي. ثم انتقل إلى نادي شباب بلوزداد لِشغل منصب مدير رياضي، قبل أن يستقيل في شهر مارس الماضي.

ويحوز توفيق قريشي شهادة مُكوّن للمدربين، تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الهيئة القارية للعبة التي تستعين بِخدماته على فترات، لمّا تُنظّم تربّصات بِهذا الشأن.

وتكون للمعرفة الجيّدة لِشرف الدين عمارة رئيس “الفاف” بِتوفيق قريشي، وراء هذه العودة إلى مبنى دالي إبراهيم الكروي. ذلك أن قريشي عندما اشتغل في شباب بلوزداد، كان عمارة يرأس النادي العاصمي.