-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قريشي يعود إلى “بلوزداد” وتعيين برّاف في منصب المدير العام

عمر سلامي
  • 637
  • 0
قريشي يعود إلى “بلوزداد” وتعيين برّاف في منصب المدير العام
أرشيف
توفيق قريشي

عيّنت إدارة شباب بلوزداد عبد المؤمن برّاف في منصب المدير العام للنادي، كما تم تعيين توفيق قريشي في منصب المدير التقني الرياضي.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” عن تعيين الإطار السابق في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبد المؤمن براف، مديرا عاما للنادي خلفا لياسين عبدي.

كما عيّن رئيس مجلس إدارة الفريق مهدي رابحي، توفيق قريشي في منصب المدير التقني الرياضي للنادي (DTS)في منصب المدير التقني الرياضي، خلفا لزكريا جبور.
وستولى قريشي مهمة الإشراف على الفئات الشبانية والوقوف على المشروع الرياضي للنادي.

ويسجل قريشي عودته إلى بيت “الشباب”، حيث سبق له وأن شغل منصب المناجير العام للفريق.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: كواليس مباراة “الخضر” في أوغندا

بِالفيديو: كواليس مباراة “الخضر” في أوغندا

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو

مهاجم “المانشافت” يكسر ذراع مشجّع بتسديدة طائشة

مهاجم “المانشافت” يكسر ذراع مشجّع بتسديدة طائشة

بالفيديو.. غولر يحطم رقم كريستيانو رونالدو

بالفيديو.. غولر يحطم رقم كريستيانو رونالدو

“العميد” بامتياز.. الاتحاد والشبيبة والحمري في موسم للنسيان

“العميد” بامتياز.. الاتحاد والشبيبة والحمري في موسم للنسيان

بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!

بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد