قريشي يعود إلى “بلوزداد” وتعيين برّاف في منصب المدير العام

عيّنت إدارة شباب بلوزداد عبد المؤمن برّاف في منصب المدير العام للنادي، كما تم تعيين توفيق قريشي في منصب المدير التقني الرياضي.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” عن تعيين الإطار السابق في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبد المؤمن براف، مديرا عاما للنادي خلفا لياسين عبدي.

كما عيّن رئيس مجلس إدارة الفريق مهدي رابحي، توفيق قريشي في منصب المدير التقني الرياضي للنادي (DTS)في منصب المدير التقني الرياضي، خلفا لزكريا جبور.

وستولى قريشي مهمة الإشراف على الفئات الشبانية والوقوف على المشروع الرياضي للنادي.

ويسجل قريشي عودته إلى بيت “الشباب”، حيث سبق له وأن شغل منصب المناجير العام للفريق.