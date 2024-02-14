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رياضة

قريشي يقفز فوق خلية الإعلام ويدفع ثمن تحرير بيان “مُظَلِّلٍ”

علي بهلولي
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قريشي يقفز فوق خلية الإعلام ويدفع ثمن تحرير بيان “مُظَلِّلٍ”
ح.م
توفيق قريشي.

أنهت لجنةُ الانضباط سهرة الأربعاء، موسمَ المدير الرياضي لِنادي اتحاد العاصمة توقيق قريشي.

وسلّطت لجنة الانضباط على توفيق قريشي عقوبة الإيقاف لِمدّة 6 أشهر، نصفها غير نافذ. وتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

ويُمنع المدير الرياضي لِنادي “سوسطارة” خلال هذه الفترة من الدّخول إلى الملاعب، أو غرف حفظ الملابس، أو ممارسة أي نشاط له صلة بِكرة القدم. على أن يبدأ تطبيق العقوبة بِتاريخ الـ 14 من فيفري 2024.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الذي أصدرته بـ: “بعد مثول السيّد قريشي توفيق أمام اللّجنة والاستماع إلى أقواله، صرّح هذا المسؤول واعترف بِأن البيان الصحفي المنشور على الصفحة الرّسمية للنّادي (اتحاد العاصمة) حرّره بِنفسه، وأن هذا البيان يحتوي على تعليقات ومعلومات كاذبة، تهدف إلى تضليل الرّأي العام الرّياضي، بِشأن برمجة مقابلات الجولة الـ 16 من عمر البطولة. وهو ما يعتبر اعتداءً خطيرا على نزاهة الهيئات الوطنية لِكرة القدم (الرّابطة والفاف)”.

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