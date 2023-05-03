قسنطينة: أزيد من 153 عارضا في الطبعة الأولى للمعرض الدولي النوميدي للفلاحة

افتتح اليوم الأربعاء 3 ماي، بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة أحمد باي، الطبعة الأولى للمعرض الدولي النوميدي للفلاحة.

المعرض يهدف إلى “إبراز المنتوج الفلاحي الوطني والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر في هذا القطاع، مع تسليط الضوء على مهارات الفلاحين في تطوير بعض الشعب و تربية المواشي وإنتاج الحليب.

كما تمكن من الاحتكاك بين الفاعلين في المجال الفلاحي، على غرار مربي الماشية و الدواجن ومنتجي الحليب ومشتقاته و القمح والخضراوات والتمور و الزيتون”، حسب تصريح أدلى به محافظ المعرض محمد بلبجاوي لوكالة الأنباء الجزائرية.

الصالون الذي افتتح اليوم سيدوم إلى غاية السادس من هذا الشهر، ويعرف مشاركة أزيد من 153 عارضا دوليا ووطنيا لمختلف المنتوجات والتجهيزات الفلاحية من الجزائر ومن دول أجنبية، على غرار مصر، تونس، قطر والولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا و السنغال.

كما تعرف التظاهرة مشاركة 23 غرفة فلاحية و شركات عمومية وخاصة و بنوك ومؤسسات التأمين والمؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.

فضلا عن 153 عارضا لمختلف. المعرض حسب نفس المصدر، سيشكل فرصة لتسويق المعدات الفلاحية من آلات الحصاد والدرس والجرارات وعتاد أنظمة السقي المستعمل في شتى أنواع المحاصيل.

كذلك سيتيح للفلاحين والفاعلين في القطاع من الاطلاع عن أهم التحفيزات التي يستفيد منها المستثمرون في إطار مرافقتهم لتنمية القطاع الفلاحي.

المعرض سيعرف أيضا حسب وكالة الأنباء، تقديم محاضرات وتنظيم ورشات ينشطها أكاديميون تمس الإنتاج النباتي والحيواني و الموارد المائية وأنظمة الري و المواد الغذائية و طرق وعمليات التغليف والتوضيب و كذا الابتكار و الرقمنة و التسيير الفلاحي.