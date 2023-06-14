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الجزائر

قسنطينة : إجلاء 10 عائلات متضررة من الفياضانات

الشروق أونلاين / وكالات
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قسنطينة : إجلاء 10 عائلات متضررة من الفياضانات
ح. م
أرشيف

تم إجلاء عشرة عائلات في كل من بلديات الخروب وعين سمارة، وهذا بعد تضرر مساكنها من جراء الفياضانات التي تسببت بها الأمطار ليلة الثلاثاء والأربعاء، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

حسب وكالة الأنباء تم إجلاء 8 عائلات من إحدى قرى بلدية عين سمارة، وعائلتين من المنطقة الحضرية شيهاني بشير بالقرب من المنطقة الصناعية ببلدية الخروب.

كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من أجل فتح الطرقات في عديد الأحياء بالولاية. كالمنية، قدور بومدوس والمنظر الجميل بمدينة قسنطينة، وأحمد جبلي في بلدية حامة، بالإضافة لنقاط أخرى في المواقع الحضرية في بلديات أولاد رحمون، الخروب وعين عبيد.

كما قام أيضا أعوان الحماية المدنية بعديد عمليات الإنقاذ بعد أن جرفت المياه عشرات السيارات، من أجل إنقاذ الراكبين العالقين في داخل المركبات. هذا في كل من أحياء بوجنانة، بن شرقي وشيهاني بشير.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في 12 ساعة الماضية في قسنطينة بإغراق خط الترامواي.

وقامت الحماية المدنية بتجنيد المئات من الأعوان وعشرات الشاحنات وسيارات الإسعاف للتدخل وإنقاذ المواطنين المتضررين.

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