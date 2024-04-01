قسنطينة: إطلاق البوابة الرقمية للتصريح ودفع الضرائب عن بعد “مساهمتك”

أشرفت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف مع والي ولاية قسنطينة، عبد الحق صيودة، اليوم الإثنين 1 أفريل، على تدشين مركز الضرائب الخروب بقسنطينة وإطلاق البوابة الرقمية لتصريح ودفع الضرائب والرسوم عن بعد “مساهمتك” ودخولها حيز الخدمة بذات المركز.

كما أعلنت المديرة العامة أن البوابة الرقمية “مساهمتك“، تسمح للمكلفين بالضريبة المنخرطين بها بتصريح و دفع الضرائب و الرسوم عن بعد، بإستخدام البطاقة الذهبية (CCP)، بطاقة عبر البنوك (CIB)، و كذالك عبر التحويل البنكي “E_banking”.

كما تم بنفس اليوم، إطلاق البوابة الإلكترونية مساهمتك على مستوى القباضة التابعة للمركز الجواري للضرائب عين الباي وثمانية قباضات أخرى، حسب ما أفادت به المديرية العامة للضرائب.