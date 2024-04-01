-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قسنطينة: إطلاق البوابة الرقمية للتصريح ودفع الضرائب عن بعد “مساهمتك”

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
قسنطينة: إطلاق البوابة الرقمية للتصريح ودفع الضرائب عن بعد “مساهمتك”
المديرية العامة للضرائب
العامة للضرائب أثناء تدشين مركز الضرائب الخروب بقسنطينة، 1 أفريل 2024.

أشرفت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف مع والي ولاية قسنطينة، عبد الحق صيودة، اليوم الإثنين 1 أفريل، على تدشين مركز الضرائب الخروب بقسنطينة وإطلاق البوابة الرقمية لتصريح ودفع الضرائب والرسوم عن بعد “مساهمتك” ودخولها حيز الخدمة بذات المركز.

كما أعلنت المديرة العامة أن البوابة الرقمية “مساهمتك“، تسمح للمكلفين بالضريبة المنخرطين بها بتصريح و دفع الضرائب و الرسوم عن بعد، بإستخدام البطاقة الذهبية (CCP)، بطاقة عبر البنوك (CIB)، و كذالك عبر التحويل البنكي “E_banking”.

كما تم بنفس اليوم، إطلاق البوابة الإلكترونية مساهمتك على مستوى القباضة التابعة للمركز الجواري للضرائب عين الباي وثمانية قباضات أخرى، حسب ما أفادت به المديرية العامة للضرائب.

مقالات ذات صلة
باتنة: إصابة 18 شخص في حادث مرور

باتنة: إصابة 18 شخص في حادث مرور

8 جرحى من عائلة واحدة في حادث مرور بالبويرة

8 جرحى من عائلة واحدة في حادث مرور بالبويرة

إرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

إرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

صاحب شركة وهمية يسطو على 30 سيارة ألمانية من “سوفاك”

صاحب شركة وهمية يسطو على 30 سيارة ألمانية من “سوفاك”

موتى وموظفون و”غرباء” استفادوا من منحة رمضان!

موتى وموظفون و”غرباء” استفادوا من منحة رمضان!

هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام

هذا أهم ما قاله الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد