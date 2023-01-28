-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قسنطينة: إنقاذ 4 نساء من عائلة واحدة حاصرتهن الثلوج بمنطقة جبلية (صور)

الشروق أونلاين
  • 113
  • 0
قسنطينة: إنقاذ 4 نساء من عائلة واحدة حاصرتهن الثلوج بمنطقة جبلية (صور)
ح.م
جانب من العملية

تمكنت وحدات الحماية المدنية، الجمعة، من إنقاذ 4 نساء من عائلة واحدة تتراوح أعمارهن بين 36 و70 سنة حاصرتهن الثلوج بمنطقة سيدي إدريس الجبلية بأعالي بلدية بني حميدان بولاية قسنطينة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية زيغود يوسف مدعمة بالوحدة الثانوية سيساوي سليمان، الوحدة الثانوية حامة بوزيان و المركز المتقدم وسط المدينة، تدخلت الجمعة لأجل عائلة متواجدة بمنطقة جبلية نائية منطقة سيدي ادريس الحدود الفاصلة بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة.

وتابع بيان الحماية بأنه تبين وجود 04 اشخاص من جنس انثى، الأولى والثانية أعمارهم 36و48 سنة في حالة مستقرة  الثالثة والرابعة 65 و 70 سنة لهن مرض عقلي حيث تم معاينتهن من طرف طبيب الحماية المدنية بحضور الدرك الوطني وبعض ممثلي السلطات المحلية ومواطنين بلدية بني حميدان و نقلهن الى اقرب مستشفى.

وسخرت مصالحنا لهذه العملية تعداد بشري طبيب رائد، 03 ضباط و09 أعوان وسيارة اسعاف وسيارات اتصال.

 وأكد بيان الحماية المدنية أن أفراد هذه العائلة وجدوا أنفسهم في وضع صعب للغابة لاسيما وأن سيدتين تبلغان من العمر 65 و70 سنة تعانيان من اضطرابات عقلية.

وتم تحويل النساء المحاصرات بالثلوج إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية بني حميدان للاستفادة من التكفل والرعاية الطبية اللازمة بحضور كل من مصالح الدرك الوطني والسلطات المحلية وذلك بعد أن فحصهن بعين المكان طبيب الحماية المدنية.

مقالات ذات صلة
10 سنوات لنجل الجنرال بلقصير و3 سنوات في حق زوخ

10 سنوات لنجل الجنرال بلقصير و3 سنوات في حق زوخ

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 جانفي 2023

بوسليماني: إعلام عدائي يستهدف الجزائر

بوسليماني: إعلام عدائي يستهدف الجزائر

فلكيا.. هذا هو موعد أول أيام رمضان 2023

فلكيا.. هذا هو موعد أول أيام رمضان 2023

الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الجمعية العامة للأنتربول

الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الجمعية العامة للأنتربول

مجلس قضاء الجزائر: إدانة أرزقي براقي بـ10 سنوات حبسا نافذا

مجلس قضاء الجزائر: إدانة أرزقي براقي بـ10 سنوات حبسا نافذا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد