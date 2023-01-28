قسنطينة: إنقاذ 4 نساء من عائلة واحدة حاصرتهن الثلوج بمنطقة جبلية (صور)

تمكنت وحدات الحماية المدنية، الجمعة، من إنقاذ 4 نساء من عائلة واحدة تتراوح أعمارهن بين 36 و70 سنة حاصرتهن الثلوج بمنطقة سيدي إدريس الجبلية بأعالي بلدية بني حميدان بولاية قسنطينة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية زيغود يوسف مدعمة بالوحدة الثانوية سيساوي سليمان، الوحدة الثانوية حامة بوزيان و المركز المتقدم وسط المدينة، تدخلت الجمعة لأجل عائلة متواجدة بمنطقة جبلية نائية منطقة سيدي ادريس الحدود الفاصلة بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة.

وتابع بيان الحماية بأنه تبين وجود 04 اشخاص من جنس انثى، الأولى والثانية أعمارهم 36و48 سنة في حالة مستقرة الثالثة والرابعة 65 و 70 سنة لهن مرض عقلي حيث تم معاينتهن من طرف طبيب الحماية المدنية بحضور الدرك الوطني وبعض ممثلي السلطات المحلية ومواطنين بلدية بني حميدان و نقلهن الى اقرب مستشفى.

وسخرت مصالحنا لهذه العملية تعداد بشري طبيب رائد، 03 ضباط و09 أعوان وسيارة اسعاف وسيارات اتصال.

وأكد بيان الحماية المدنية أن أفراد هذه العائلة وجدوا أنفسهم في وضع صعب للغابة لاسيما وأن سيدتين تبلغان من العمر 65 و70 سنة تعانيان من اضطرابات عقلية.

وتم تحويل النساء المحاصرات بالثلوج إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية بني حميدان للاستفادة من التكفل والرعاية الطبية اللازمة بحضور كل من مصالح الدرك الوطني والسلطات المحلية وذلك بعد أن فحصهن بعين المكان طبيب الحماية المدنية.