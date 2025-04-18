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قسنطينة.. إنهاء مهام مسؤولين في التكوين المهني

الشروق أونلاين
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قسنطينة.. إنهاء مهام مسؤولين في التكوين المهني

أنهى وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” بقسنطينة والمكلف بتسيير المديرية الولائية بعد تسجيل ما وصف بـ “تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة.”

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه على إثر التجاوزات الخطيرة، غير المهنية وغير المسبوقة، التي شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” (سيدي مبروك – ولاية قسنطينة)، والتي أساءت إلى صورة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، قرّر ياسين وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، اتخاذ الإجراءات التالية:

-إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية.

-إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص المذكور.

-إحالة المعنيَين على المجلس التأديبي، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص القطاع على فرض الانضباط المهني، وترسيخ ثقافة المحاسبة، وضمان احترام القواعد الأخلاقية داخل جميع مؤسسات التكوين.

وذكرت الوزارة  أن الحفاظ على صورة وهيبة مرافق القطاع واجب لا تساهل فيه، وأن كل تقصير أو إساءة تُقابل بإجراءات صارمة تتناسب مع حجم المخالفة.

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