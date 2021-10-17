قسنطينة: ارتفاع حصيلة حادث المرور بالخروب إلى 25 جريحا
كشفت مصالح الحماية المدنية أن حصيلة حادث المرور الذي وقع بالخروب بولاية قسنطينة، الأحد، ارتفعت إلى 25 جريحا.
وأعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان جديد لها، أن 25 شخصا أصيبوا بجروح على إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
الحصيلة النهائية #لحادث_مرور بالخروب بولاية قسنطينة على إثر إصطدام بين #حافلة لنقل المسافرين وسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية #الخروب، 25 شخص مصاب بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/90v7TuejyL
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 17, 2021
وكشفت الحماية المدنية في حصيلة أولية صباح الأحد أن الحادث خلف17 جريحا ووقع على مستوى بلدية الخروب بولاية قسنطينة تم نقلهم إلى المستشفى.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن مصالحها لولاية قسنطينة تدخلت على الساعة 13 و22 دقيقة، على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب.
وكشفت أن الحادث خلف إصابة 17 شخص بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #قسنطينة على الساعة 13 و 22 دقيقة، على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين #حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية #الخروب، خلف إصابة 17 شخص بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/Izx4OzvHRz
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 17, 2021