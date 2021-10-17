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الجزائر

قسنطينة: ارتفاع حصيلة حادث المرور بالخروب إلى 25 جريحا

الشروق أونلاين
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قسنطينة: ارتفاع حصيلة حادث المرور بالخروب إلى 25 جريحا
الأرشيف

كشفت مصالح الحماية المدنية أن حصيلة حادث المرور الذي وقع بالخروب بولاية قسنطينة، الأحد، ارتفعت إلى 25 جريحا.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان جديد لها، أن 25 شخصا أصيبوا بجروح  على إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وكشفت الحماية المدنية في حصيلة أولية صباح الأحد أن الحادث خلف17 جريحا ووقع على مستوى بلدية الخروب بولاية قسنطينة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن مصالحها لولاية قسنطينة تدخلت على الساعة 13 و22 دقيقة، على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب.

وكشفت أن الحادث خلف إصابة 17 شخص بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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