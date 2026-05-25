قسنطينة: تفكيك شبكة لتهريب السجائر الإلكترونية وحجز سلع بـ11 مليار سنتيم

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، التابعة لمصالح الأمن بـقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب السجائر الإلكترونية، مع حجز كميات معتبرة من هذه المواد قُدرت قيمتها المالية بأزيد من 11 مليار سنتيم.

وحسب بيان لشرطة قسنطينة فإن التحريات بينت أن الشبكة كانت تنشط تحت غطاء شركة ذات شخصية معنوية، حيث تقوم باستيراد السجائر الإلكترونية تحت ذريعة التصنيع، قبل تسويقها وبيعها مباشرة دون إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما بيّنت التحقيقات أن هذه المعاملات التجارية غير المشروعة تسببت في خسائر معتبرة للخزينة العمومية، قُدرت بأكثر من 56 مليار سنتيم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية.

