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الجزائر

قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 74 ألف قرص مهلوس

الشروق أونلاين
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قسنطينة: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 74 ألف قرص مهلوس

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم وحجز أزيد من 74 ألف قرص مهلوس بولاية قسنطينة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين أن “قوات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تمكنت, تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وإيقاف أربعة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 74.672 قرص مهلوس ومركبتين كانتا تستعملان في نقل وتخزين هذه السموم, بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم دج”.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية “تهريب مواد صيدلانية، حيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة”.

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