قسنطينة: حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس (فيديو مداهمة)

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة التهريب والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس مع إفشال محاولة إتلافها بالحرق.

وحسب بيان صادر عن الجمارك الجزائرية، تم إحباط محاولة ترويج شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية قُدرت بـ 105.000 قرص مهلوس، وذلك إثر استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية وعمل استعلاماتي محكم، أتاح رصد تحركات المشتبه فيهم وتحديد موقع الشحنة بدقة.

وبناء على ذلك تم تنفيذ مداهمة وتفتيش لأحد المساكن الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث أسفرت العملية عن ضبط الكمية المعتبرة من نوع “بريغابلين” بتركيز 300 ملغ، كما شهدت المداهمة محاولة يائسة من المشتبه فيه الرئيسي لطمس معالم الجريمة من خلال محاولة إحراق الأقراص المهلوسة أثناء دخول عناصر القوة المشتركة.

وأسفر التدخل السريع واليقظ لرجال الجمارك وأفراد الجيش عن توقيف المشتبه فيه بنجاح مع حجز كامل البضاعة المحظورة، ليتم على إثرها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها وإعداد ملف قضائي بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتقديم الموقوف أمام العدالة.