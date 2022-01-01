قسنطينة: ضبط 33 مخبزة رفعت الأسعار بطريقة غير قانونية

ضبطت فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية قسنطينة 33 مخبزة قامت برفع أسعار الخبز العادي، السبت بصفة غير قانونية.

وأوضح المدير المحلي للتجارة رشيد حجال أن فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة قد قامت بعمليات مراقبة فجائية مست 111 مخبزة موزعة عبر البلديات 12 للولاية إثر معلومات تفيد بقيام بعض أصحاب المخابز بزيادات غير قانونية في أسعار الخبز العادي من 10 دج إلى 15 دج.

وتابع قائلا: “بأن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل 33 مخبزة قامت فعليا برفع أسعار هذه المادة بطريقة غير قانونية”.

وأفاد حجال أنه قد تم استدعاء أصحاب هذه المخابز المخالفة لإجراء محاضر قانونية في حقهم.

وذكر أن أصحاب هذه المخابز قد رفعوا في وقت سابق انشغالاتهم المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في تحضير هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى الوزارة الوصية حيث تتم دراسة هذه الانشغالات على مستوى الوزارة الأولى لكن دون صدور أي تعليمة تخول للخبازين إدراج هذه الزيادات.

وأبرز حجال أنه قد تم تخصيص 8 فرق مراقبة لمعاينة عملية رفع أسعار الخبز على مستوى هذه المخابز, كاشفا أنه ستتم يوم غد الأحد مراقبة 119 مخبزة أخرى متواجدة عبر إقليم الولاية.