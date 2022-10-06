-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 29 ولاية داخلية
الجزائر

قسنطينة: عقد امتياز لتأهيل فندقي سيرتا وبانوراميك

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
قسنطينة: عقد امتياز لتأهيل فندقي سيرتا وبانوراميك

سلم والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، الخميس، عقود الإمتياز للمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي شرق من أجل إستكمال عملية العصرنة وإعادة التأهيل لفندقي سيرتا وبانوراميك.

وحسب بيان للولاية: في إطار تسوية الوضعية العقارية لنزلي سيرتا وبانوراميك ، قام والي قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة نهار اليوم بتسليم عقود الإمتياز لللمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي شرق السيد بلقاسمي بن شيخ من أجل إستكمال عملية العصرنة و إعادة التأهيل.
وأضاف: وهذا من أجل تصنيف فندق سيرتا بمعايير عالمية ذات 5 نجوم وفندق بانوراميك الى 3 نجوم .

واوضح: أن فندق سيرتا يعتبر من المعالم التاريخية والثقافية لمدينة الصخر العتيق قسنطينة .

مقالات ذات صلة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن المشاركة في قمة الجزائر

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن المشاركة في قمة الجزائر

إحباط محاولات “حرقة” لما يقارب 160 شخصا خلال أسبوع

إحباط محاولات “حرقة” لما يقارب 160 شخصا خلال أسبوع

انتخاب الجزائر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

انتخاب الجزائر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

وزير العدل: سلع مدعمة مفقودة في الجزائر تباع في أسواق أوروبية

وزير العدل: سلع مدعمة مفقودة في الجزائر تباع في أسواق أوروبية

ربيقة في طرابلس لتخليد ذكرى معركة “إيسين” التاريخية

ربيقة في طرابلس لتخليد ذكرى معركة “إيسين” التاريخية

نواب يطالبون الحكومة بغلق “السكوار” عاجلا

نواب يطالبون الحكومة بغلق “السكوار” عاجلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد