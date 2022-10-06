قسنطينة: عقد امتياز لتأهيل فندقي سيرتا وبانوراميك
سلم والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، الخميس، عقود الإمتياز للمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي شرق من أجل إستكمال عملية العصرنة وإعادة التأهيل لفندقي سيرتا وبانوراميك.
وحسب بيان للولاية: في إطار تسوية الوضعية العقارية لنزلي سيرتا وبانوراميك ، قام والي قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة نهار اليوم بتسليم عقود الإمتياز لللمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي شرق السيد بلقاسمي بن شيخ من أجل إستكمال عملية العصرنة و إعادة التأهيل.
وأضاف: وهذا من أجل تصنيف فندق سيرتا بمعايير عالمية ذات 5 نجوم وفندق بانوراميك الى 3 نجوم .
واوضح: أن فندق سيرتا يعتبر من المعالم التاريخية والثقافية لمدينة الصخر العتيق قسنطينة .