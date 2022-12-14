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الجزائر

قسنطينة: قرار بحجز وذبح الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني

الشروق أونلاين
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قسنطينة: قرار بحجز وذبح الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني
ح.م

أصدر والي قسنطينة، الأربعاء، قرارًا بحجز الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني وتحويلها إلى المحشر، وذبحها خلال 3 أيام مع متابعة أصحابها قضائيا.

وجاء في القرار الولائي الذي نشرته الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، على فايسبوك “بناء على قرار والي ولاية قسنطينة ينهي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن باديس لمربي الحيوانات ( ابقار ، أغنام ، ماعز ) أنه ابتداءً من يوم الخميس، سيتم الحجز على الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني ( تحويلها إلى المحشر ) مع المتابعة القضائية لأصحابها، دفع غرامة مالية، وتحويلها إلى المذبح بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ حجزها وتوزيع اللحوم على مختلف الهيئات ذات الطابع الإجتماعي”.

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