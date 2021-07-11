قسنطينة وغرداية وبرج باجي مختار.. يوم أسود عبر الطرقات الجزائرية

قتل 36 شخصا وأصيب 44 آخرون في 3 حوادث مرور مرور خطيرة وقعت منذ مساء الجمعة بولايات قسنطينة وبرج باجي مختار وغرداية، وكانت يوما أسودا عبر الطرقات في الجزائر.

ولقي 9 أشخاض حتفهم وجرح 32 آخرون في حادث مرور خطير بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بولاية غرداية، هو الثالث من نوعه من حيث حجم الضحايا الكبير، خلال 24 ساعة.

وحسب بيان الحماية المدنية لغرداية: تدخلت مصالحنا متمثلة في الوحدة الرئيسية , الوحدات الثانوية بنورة، متليلي،المنصورة و زلفانة و المركز المتقدم العطف. على جناح السرعة ليوم 10/07/2021 على الساعة 21:48. لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01 ،الطريق الإجتنابي للوزن الثقيل الرابطة بين مفترق الطرق فينيس إتجاه واد نشو . ومتمثل في تصادم بين حافلة لنقل المسافرين خط المنيعة الجزائر وشاحنة محملة بفاكهة الدلاع قادمة من ولاية معسكر .

وأضاف: خلف الحادث للاسف 41 مصاب منهم 9 وفيات و32 جريح لديهم جروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم على جناح السرعة الى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم و مستشفى متليلي بينما تم نقل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثت بنفس المستشفى.

كما ارتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع بقسنطينة إلى 18 قتيلا و15 جريحا فيما شهدت ولاية برج باجي مختار حادثا مروريا خطيرا أدى إلى مقتل 9 أشخاص.

وكشفت مصالح للدرك الوطني ان حصيلة حادث قسنطينة ارتفعت الى 18 قتيلا 11 إمرأة و 6 أطفال ورجل.

وكانت ولاية قسنطينة قد شهدت الجمعة، حادث مرور خطير نتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة ذات مقطورة.

والحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل.

وفي برج باجي مختار قتل 9 أشخاص وجرح شخص واحد في حادث مرور خطير وقع بمنطقة شمال برج باجي مختار وتحديدا في طريق تنزروفت.

الحادث تم تسجيله بعد اصطدام بين شاحنة وسيارة رباعية الدفع.