قسنطينة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 في اصطدام حافلة للطلبة بشاحنة

خلف حادث مرور وقع بين حافلة لنقل الطلبة وشاحنة، ببلدية الخروب بقسنطينة وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح منهم 3 في حالة خطيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية فقد تدخلت وحداتها لولاية قسنطينة على الساعة 07 و09 د، على إثر حادث مرور، تمثل في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة، شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية الخروب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص وإصابة 09 اخرين منهم 03 في حالة خطيرة، العملية متواصلة.