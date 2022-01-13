قسنطينة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 في اصطدام حافلة للطلبة بشاحنة
خلف حادث مرور وقع بين حافلة لنقل الطلبة وشاحنة، ببلدية الخروب بقسنطينة وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح منهم 3 في حالة خطيرة.
وحسب بيان لمصالح الحماية فقد تدخلت وحداتها لولاية قسنطينة على الساعة 07 و09 د، على إثر حادث مرور، تمثل في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة، شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية الخروب.
وأوضح المصدر ذاته أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص وإصابة 09 اخرين منهم 03 في حالة خطيرة، العملية متواصلة.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #قسنطينة على الساعة 07 و 09 د، على إثر #حادث_مرور، إصطدام بين حافلة لنقل #الطلبة، شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية #الخروب، خلف في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص وإصابة 09 اخرين منهم 03 في حالة خطيرة، العملية متواصلة. pic.twitter.com/MoNL2yqGLb
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 13, 2022