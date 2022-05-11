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الجزائر

قسنطينة: 13 جريحا في انحراف حافلة لنقل عمال نفطال

الشروق أونلاين
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قسنطينة: 13 جريحا في انحراف حافلة لنقل عمال نفطال
ح.م
صورة من الحادث

أصيب 13 شخصا في حادث انحراف حافلة لنقل عمال شركة نفطال واصطدامها بشاحنة صغيرة، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في محور الدوران بمخرج الخروب باتجاه بلدية بن باديس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينةأن الحادث وقع على الساعة 7 و26 دقيقة و تمثل في انحراف حافلة لنقل عمال شركة نفطال واصطدامها بشاحنة صغيرة مع اصطدام المركبتين بالحاجز الأسمنتي.

 وأضاف البيان أن الحادث خلف 13جريحا اصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في محور الدوران بمخرج الخروب باتجاه بلدية بن باديس.

 الضحايا من الجنسين وتتراوح أعمارهم بين 26 و 50 سنة،  تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى محمد بوضياف بالخروب.

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