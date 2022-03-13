قسنطينة: 3 قتلى وجريح في حادث مرور خطير

لقي 3 أشخاص حتفهم، الأحد، في حادث مرور خطير نتج عن اصطدام بين شاحنة وسيارة بالطريق السيار شرق غرب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أن الحادث وقع على الساعة 17 و15 دقيقة، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية 03 وفيات وشخص مصاب بجروح بليغة.