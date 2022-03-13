قسنطينة: 3 قتلى وجريح في حادث مرور خطير
لقي 3 أشخاص حتفهم، الأحد، في حادث مرور خطير نتج عن اصطدام بين شاحنة وسيارة بالطريق السيار شرق غرب بولاية قسنطينة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أن الحادث وقع على الساعة 17 و15 دقيقة، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية 03 وفيات وشخص مصاب بجروح بليغة.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية #لولاية_قسنطينة على الساعة 17 و 15 دقيقة على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين #شاحنة و #سيارة بالطريق السيار شرق غرب ببلدية قسنطينة، الحصيلة الأولية 03 وفيات و 01 شخص مصاب بجروح بليغة، العملية متواصلة. pic.twitter.com/3FSl6I3Aus
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 13, 2022