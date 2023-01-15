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الجزائر

قسنطينة: 9 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي بين حافلة مدرسية و3 سيارات

الشروق أونلاين
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قسنطينة: 9 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي بين حافلة مدرسية و3 سيارات
ح.م
صورة من الحادث

سجلت الحماية المدنية لولاية قسنطينة، الأحد، 9 جرحي في حادث اصطدام تسلسلي بين حافلة للنقل المدرسي فارغة و3 سيارات ببلدية بين حميدان.

وأفاد بيان الحماية المدنية أن إسعافات الحماية المدنية حامة بوزيان ،بلدية ديدوش مراد و زيغود يوسف تدخلت صبيحة الأحد في حدود الساعة 07 و28 دقيقة لأجل حادث مرور تسلسلي تمثل في اصطدام حافلة للنقل المدرسي (فارغة) بـ03 سيارات وشاحنة مع إرتطام الحافلة بجدار خارجي لمنزل وهذا على مستوى الطريق الوطني 27 المنطقة المسماة عين الحمراء بلدية بني حميدان.

وأضاف البيان أن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص أعمارهم 36 و43 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى استعجالات الحامة.

وتابع البيان أن ثلاث  مصابين من المارة نساء أعمارهن 20 ،20،17 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم بعين المكان وإجلاءهم لمستشفى ديدوش مراد ،04 مصابين أعمارهم مابين 07 و37 سنة من كلا الجنسين لهم إصابات متعددة تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم  إلى إستعجالات الحامة بوزيان ومستشفى ديدوش مراد.

 كما تم تسجيل إنهيار جزئي لجدار خارجي لمنزل ريفي.

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