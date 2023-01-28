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رياضة

قشّابية بُنّية لِرئيس “الكاف”

علي بهلولي
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قشّابية بُنّية لِرئيس “الكاف”
ح.م

أهدت سلطات ولاية قسنطينة، السبت، اللّباس التقليدي “القشّابية” ذي اللّون البُنّي إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي.

وسلّم الهدية والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة إلى سيدو مبومبو نجويا، الذي يحوز منصب النائب الرّابع لِرئيس “الكاف” ومسؤول لجنة تنظيم “الشان”، وأيضا الأمين العام فيرون موسينغو أومبا. اللّذَين نابا عن موتسيبي.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مقابلات الفوج الثالث في دور المجموعات، وأيضا مباراة ربع نهائي”شان” 2023 بين مدغشقر والموزمبيق، التي تُجرى مساء السبت.

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