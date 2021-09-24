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والي عين الدفلى أعلن التكفل بالحالة

قصة الأب الذي يحمل إبنه المعاق إلى المدرسة يوميا تهز الرأي العام

نادية شريف
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قصة الأب الذي يحمل إبنه المعاق إلى المدرسة يوميا تهز الرأي العام

هزّت قصة الأب الذي يحمل ابنه المعاق إلى المدرسة يوميا على كتفيه، الرأي العام، بعدما بثتها قناة الشروق نيوز في تقرير مصور.

لقطات صادمة، كانت تلك التي تروي معاناة الطفل أحمد، ومشوار والده “عمي الطيّب” الذي واظب على حمله 4 مرات في اليوم طيلة 4 سنوات، ولعشرات الكيلومترات، يضطر خلالها للبحث عن أماكن للراحة، كي يستعيد أنفاسه ويواصل المسير.

الشعور بالمسؤولية وعاطفة الأبوة وغيرها من المشاعر، دفعت الوالد للصبر والتحدي على الدوام، بالرغم من الفقر والمرض والتعب الكبير، لكن الأمل في تحرك الضمائر لم يغادره يوما، وذاك ما حصل فعلا!

المشهد الإنساني المؤثر، لم يكن مجرد حدث عابر بل حرّك القلوب والمسؤولين في لمح البصر، إذ أعلن على الفور والي عين الدفلى التكفل بالحالة على المباشر، بعدما عبّر الكثيرون عن تضامنهم واستيائهم من عدم توفير عربة نقل خاصة بذوي الهمم لهذه العائلة المكافحة.

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