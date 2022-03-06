قصة “ريمة” التي تبرأ منها المجتمع الجزائري.. مغاربة يدخلون على خط الجدل!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بقصة “ريمة” التي سافرت من الجزائر إلى بيروت كي تعرض الزواج على حبيبها السوري رياض.
وظهرت الشابة الجزائرية البالغة من العمر 30 سنة في حصة “أحمر بالخط العريض” التي تبث على قناة LBCI كي تعرض نفسها على حبيبها المقعد، متحدية العادات والتقاليد الجزائرية وحتى رفض عائلتها.
وتداول نشطاء فيديو الحلقة التي وصفوها بالمذلة للمجتمع الجزائري، معلنين التبرأ منها ومن تصرفاتها التي يستحيل أن تصدر عن جزائرية حرة، لافتين إلى احتمال إصابتها بنوع من الاضطراب أو المرض النفسي.
ودخل مغاربة على خط الجدل من باب السخرية، وقالوا بأن الجزائريين يحاولون إنكار جنسية “ريمة” وإلصاقها بهم، كون البعض أشاروا إلى أنها قد تكون من أي بلد عدا الجزائر.
شوفوا خبثهم😂!! قالوا لي سول منين ريمة الجزائرية لي ذلات نفسها كرمال السوري ببرنامج لبناني قولوا مروكية ولصقوها فالمرووووك🤣
صراحة قلت حشوما ولكن مني شفت خبثكم مبقايت نقول لا حشوما لا والووو. تستاهلوا.
قصة ريمة الجزائرية والسوري رياض ستضل قصة يخلدها التاريخ💯 pic.twitter.com/A2W1Q9m2p6
— Mery🇲🇦 (@Mon_way12) March 5, 2022
واستهجن الأغلبية الطريقة التي عرضت بها ريمة نفسها على رياض أمام الملايين، وعابوا جرأتها في الذهاب بجهاز العرس وخاتم الخطوبة والانحناء لتقبيل قدمي رجل أجنبي عنها، رفضها وقطع علاقته بها منذ شهرين.
هذا درس لكل فتاة ترخص نفسها وتتعب نفسها وتحب شخص لدرجة تذل نفسها و وتطلب الزواج من رجل من نظرة عينه لم يحبها ولم يفكر فيها.
الحب يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين وانا مع التضحية المتبادلة بين الطرفين ، وايضا يجب أن تكون الكرامة فوق الحب وفوق كل شئ.
قصة ريمة الجزائرية والسوري💔 pic.twitter.com/MBRyGBF3nl
— Mery🇲🇦 (@Mon_way12) March 5, 2022
ريما حابة تعيش كي المسلسلات التركية ، بلوكاها و قالها خطيني راحت تتبع فيه و تبوسله في رجليه و تقوله نخدم عليك ، يعطيك غمة نتي وياه كيما غميتيني😷#احمر_بالخط_العريض pic.twitter.com/7WbPoSYkKA
— Lιηα ♐ (@l_lina16) March 4, 2022
وتعرفت “ريمة” على رياض عبر يوتيوب، لتقع في حبه من أول محادثة حسب تصريحاتها للقناة اللبنانية، بالرغم من ظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة.
#احمر_بالخط_العريض الحمدلله ما عندي بنات ما معقوله تذل حالا وبلدا واهلا كرمال الحب لدرجه السجود والشاب ظاهر عليه انو مش رغبان فيا أحرجت حالا واحرجتو والعلاقه مش سليمه ما بتضاين لان احترام الزوجه وكرامتها أساسية عن جد اندهشت من هالتعبير بهالطريقه
اللي تعدت حدود الخطوط الحمرا ل….
— hibaa (@hibaa32885479) March 2, 2022
وقالت الشابة إن العلاقة الافتراضية بينهما استمرت لمدة سنتين، ولما صارحت أهلها رفضوا فكرة زواجها منه، لتتمرد على كل شيء وتحلق إلى بيروت دون علمهم بحثا عن سعادتها.
وأضافت بأنها تعيش في منزل أهلها كالأميرات ولا ينقصها شيء، وتقدم الكثيرون لخطبتها لكنها أحبت رياض وأبدت استعدادها للتضحية من أجله بكل شيء.
سافرت من الجزائر الى بيروت من أجل الحب… فهل تزوّجت ريما من حبيبها رياض؟https://t.co/4K8OCJKQgT@Malekmaktabi #احمر_بالخط_العريض
— Ahmar_LBCI (@Ahmar_LBCI) March 4, 2022