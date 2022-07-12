قصة سفاح النساء الإندونيسي الذي قتل 42 امرأة وشرب لعابهن لسبب صادم!

في حادثة شديدة الإجرام والبشاعة وقعت منذ 14 عامًا، تم إعدام أكثر السفاحين في إندونيسيا منذ 14 عامًا (10 جوان 2008) بعد أن اعترف بقتل 42 فتاة وامرأة بين عامي 1986 و 1997.

كان أحمد سراجي يبلغ من العمر 59 عامًا عندما واجه فرقة إعدام في شمال سومطرة، بعد إدانته بـ 363 صفحة من التهم الجنائية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

قام “أحمد” والذي كان يعمل كمربي للماشية باستهداف فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عامًا ودفنهن في مزرعة لقصب السكر بالقرب من منزله.

وفي خلال اعترافاته قال أمور غريبة للغاية: “أبي لم ينصحن على وجه التحديد بقتل الناس، لذلك كنت أفكر في أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً إذا كان علي الانتظار للحصول على سبعين امرأة”.

فيما أضاف: “أحاول الوصول إليه في أسرع وقت ممكن، لقد اتخذت مبادرتي بالقتل، لهذا السبب قتلت منذ عام 1986 حتى الآن 42 امرأة”.

غالبًا ما تأتي النساء إلى سوراجي بحثًا عن التوجيه الروحي أو على أمل أن يتمكن من إلقاء التعاويذ لتحسين حياتهن، وكان يقودهن إلى حقل قصب السكر تحت ذريعة الطقوس أو التعويذة، ويحثهن على مساعدته في حفر حفرة وزعم أنه جزء من الإجراء دفنهن حتى الخصر.

عندما تم تجميدهن، قام بعد ذلك بخنقهن وشرب لعابهن، وتجريد ملابسهن من جثثهم ووضع رؤوسهن نحو منزله، الذي يعتقد أنه يمنحه سلطات إضافية.

انتهت موجة المرض أخيرًا في أفريل 1997 عندما تم العثور على سري كيمالا ديوي البالغة من العمر 21 عامًا ميتة في حقل قصب السكر، وقال سائق عربة يد يبلغ من العمر 15 عامًا للشرطة إنه أنزل ديوي في منزل سوراجي قبل ثلاثة أيام.

وعلى الرغم من أنه أنكر جريمة القتل في البداية، إلا أن الشرطة عثرت على حقيبة يد ديوي ولباسه وسواره في منزله. واعترف في وقت لاحق بجميع عمليات القتل، مما أدى إلى إجراء حفريات مروعة في الحقل والتي كشفت عن ما مجموعه 42 جثة متحللة.

وحوكمت توميني، إحدى زوجات سوراجي الثلاث، كشريك في محاكمة عام 1998، كما حُكم عليها بالإعدام لكنها خُففت لاحقًا إلى السجن المؤبد.