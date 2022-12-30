قصة طريفة.. هذا ما حدث بين بيليه ومناصر جزائري غاضب

بيليه في باريس عام 1971

نقلت صحيفة التايمز البريطانية، قصة طريفة حدثت مع أسطورة كرة القدم العالمية الراحل بيليه ومناصر جزائري غاضب في عام 1971 بباريس.

وقالت الصحيفة إنه في مارس 1971،ذهب بيليه إلى باريس ليتم تكريمه من قبل فرنسا واصطفت حشود كبيرة في شارع الشانزليزيه أثناء مروره في سيارة ليموزين مكشوفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفالات، التي نُظمت بعد فوز البرازيل التاريخي بكأس العالم عام 1970، تضمنت مأدبة عشاء مع أعضاء الحكومة الفرنسية في مطعم راقٍ وأثناء ذلك وبطريقة ما، تسلل رجل جزائري عبر الأمن وأمسك بيليه وصاح فيه: “لماذا لا ترد على رسائلي؟”.

فرد عليه بليه: “لكنها لم تصلني”

وقالت الصحيفة أن المناصر الجزائري رد على نفي بيله وصول الرسائل إليه بالقول: “كيف لم تصلك وأنا أرسلت ثلاث رسائل وبالبريد المسجل؟”.