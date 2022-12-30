-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

قصة طريفة.. هذا ما حدث بين بيليه ومناصر جزائري غاضب

الشروق أونلاين
  • 377
  • 0
قصة طريفة.. هذا ما حدث بين بيليه ومناصر جزائري غاضب
الأرشيف
بيليه في باريس عام 1971

نقلت صحيفة التايمز البريطانية، قصة طريفة حدثت مع أسطورة كرة القدم العالمية الراحل بيليه ومناصر جزائري غاضب في عام 1971 بباريس.

وقالت الصحيفة إنه في مارس 1971،ذهب بيليه إلى باريس ليتم تكريمه من قبل فرنسا واصطفت حشود كبيرة في شارع الشانزليزيه أثناء مروره في سيارة ليموزين مكشوفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفالات، التي نُظمت بعد فوز البرازيل التاريخي بكأس العالم عام 1970، تضمنت مأدبة عشاء مع أعضاء الحكومة الفرنسية في مطعم راقٍ وأثناء ذلك وبطريقة ما، تسلل رجل جزائري عبر الأمن وأمسك بيليه وصاح فيه: “لماذا لا ترد على رسائلي؟”.

فرد عليه بليه: “لكنها لم تصلني”

وقالت الصحيفة أن المناصر الجزائري رد على نفي بيله وصول الرسائل إليه بالقول: “كيف لم تصلك وأنا أرسلت ثلاث رسائل وبالبريد المسجل؟”.

مقالات ذات صلة
مخاوف من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للغشّ في الامتحانات

مخاوف من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للغشّ في الامتحانات

تضم 6 فئات.. وزارة الثقافة تصدر 510 بطاقة فنان

تضم 6 فئات.. وزارة الثقافة تصدر 510 بطاقة فنان

أوراق الزيتون لعلاج السكري.. هل هي وصفة خطيرة أم مفيدة؟

أوراق الزيتون لعلاج السكري.. هل هي وصفة خطيرة أم مفيدة؟

ما حقيقة حجب تطبيق “تيك توك” في الجزائر؟

ما حقيقة حجب تطبيق “تيك توك” في الجزائر؟

اللهجة الجزائرية تشعل نار الجدل بين فنانين مغاربة (فيديو)

اللهجة الجزائرية تشعل نار الجدل بين فنانين مغاربة (فيديو)

أدوية هندية للأطفال تثير الرعب عبر عدة دول لهذا السبب

أدوية هندية للأطفال تثير الرعب عبر عدة دول لهذا السبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد