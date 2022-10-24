قصد تحديد مرجعية وطنية للمكتسبات..نحو استحداث بطاقيات لتلاميذ الابتدائي

كشف عبد الله لوصيف، رئيس المجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية،الاثنين بقسنطينة، عن استحداث بطاقيات لتلاميذ الطور الابتدائي لتحديد مرجعية وطنية للمكتسبات المدرسية لتلاميذ هذه المرحلة من التعليم في كل المواد.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش أشغال ندوة جهوية حول “مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي” بمشاركة 15 ولاية بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي أن هذه البطاقيات تعتبر “الحلقة المفقودة” بين مرحلتي التعليم الابتدائي و المتوسط مبرزا بأنه من شأنها “إعطاء صورة واضحة عن مكتسبات وصعوبات كل تلميذ منتقل لمرحلة التعليم المتوسط”.