-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قصد تعزيز التعاون البرلماني.. ڨوجيل يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
قصد تعزيز التعاون البرلماني.. ڨوجيل يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، اتصالاً هاتفياً من جيرار لارشير، رئيس مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية.

وجاء في بيان لمجلس الأمة “بحث الجانبان إعادة بعث العلاقات البرلمانية البينية من خلال مباشرة التحضيرات ذات الصلة بتنظيم الطبعة الثانية للمنتدى البرلماني الثنائي الرفيع المستوى، بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، بالجزائر.. وذلك تجسيداً لمقتضيات بروتوكول التعاون البرلماني الذي تم التوقيع عليه بين المجلسين، شهر سبتمبر 2015، بالجزائر العاصمة..كما تمّ تناول سُبل تنسيق الجهود والتشاور والتعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا حيال مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل.. ناهيك عن السعي من أجل علاقات دولية تحكمها القيم والعدالة والمساواة..”

هذا، وبعد أن ثمّن رئيسا المجلسين، الروابط الوثيقة بين فرنسا والجزائر، أكّدا حرص الجانبين وتطلّعهما لتمتين التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة في إطار من الاحترام التام المتبادل، وتوخى مزيد من الصراحة لتجاوز الأطراف ولوبيات بقايا الاستعمار التي تحاول تعكير صفو أيّ تقارب يُلاحَظ في العلاقات بين البلدين.

كما شهد الاتصال، معاودة تذكير رئيس مجلس الأمة، لمحدثه بالمبادئ الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر، والتي ما فتئت تتعزز بفضل الدعم والزخم الذي أضفاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون..

كما تمّ تبادل وُجهات النظر بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، كالوضع في الساحل والصحراء والرهانات الأمنية في المنطقة، الوضع في مالي وضرورة العودة إلى اتفاق السلم والمصالحة، الموقّع بالجزائر، وكذا مستجدات القضية الصحراوية، فضلاً عن آخر تطورات الأوضاع على صعيد الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية الخطيرة على القارة الأوروبية وعلى العالم أجمع..

وأوضح قوجيل في هذا الصدد، بأنّ الأزمة في أوكرانيا أبانت عن حرب إعلامية عنيفة.. مؤكداً على الدور الذي قامت به الجزائر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، والساعي من أجل التوصل إلى تهدئة وحل سلمي للنزاع.

مقالات ذات صلة
نحو مطابقة برامج التكوين مع حاجة السوق من اليد العاملة

نحو مطابقة برامج التكوين مع حاجة السوق من اليد العاملة

إطلاق أوّل معجم عربي شابكي مرئي بالشراكة بين “أوريدو” والمجلس الأعلى للّغة العربية

إطلاق أوّل معجم عربي شابكي مرئي بالشراكة بين “أوريدو” والمجلس الأعلى للّغة العربية

الفريق شنقريحة: الإستقواء بالعدو على الأخ أصبح سياسة حكيمة!

الفريق شنقريحة: الإستقواء بالعدو على الأخ أصبح سياسة حكيمة!

تعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية

تعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية

الجزائر تحتفي بالذكرى الـ60 لتأسيس علاقاتها مع المجر

الجزائر تحتفي بالذكرى الـ60 لتأسيس علاقاتها مع المجر

موقع مختص: اضطراب جوي نشيط بالجزائر خلال الأيام القادمة

موقع مختص: اضطراب جوي نشيط بالجزائر خلال الأيام القادمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد