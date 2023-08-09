قصر باكنغهام يحذف لقب الأمير هاري من موقع العائلة المالكة

أعلن قصر باكنغهام، أن الأمير هاري، لن يستخدملقب “صاحب السمو الملكي” بعد تنحيه عن منصبه كعضو بارز في العائلة المالكة.

ولمدة تزيدعن ثلاث سنوات، أشار موقع العائلة المالكة إلى هاري باسم “صاحب السمو الملكي”، قبل أن يقوم مسؤولو القصر بتصحيح الخطأ بسرعة، حيث لم يعد هاري يحمل هذااللقب في أي مكان على الصفحة.

كما تم نقل موضع ملف هاري الشخصي على الصفحة المقصودة للعائلة المالكة إلى أسفل، بحيث أصبح بالقرب من أسفل القائمة، خلف أعضاء العائلة المالكة العاملين، وفق موقع ” اكسبرس” البريطاني.

وبعد التحديث، تظهر صفحات هاري وميجان بجانب بعضها البعض في أسفل الصفحة، وتحتل مكانا واحدا فوق صفحة الأمير أندرو، وهو العضو الأخير الذي تم تسجيله في العائلة المالكة.

وتم تحديث الميزات الموجودة في كلارنس هاوس وقصر كينسينغتون لتعكس ألقاب الملك والملكة الجديدة، بالإضافة إلى لقب أمير وأميرة ويلز.

وقبل التعديل، الذي تم إجراؤه على عجل صباح يوم السبت، تمت الإشارة إلى الملوك على أنهم أمير ويلز ودوقة كورنوال – الألقاب التي تم التوقف عن استخدامها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر من العام الماضي.

وقال قصر باكنغهام في بيان: “يحتوي موقع العائلة المالكة على أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة”

أضاف البيان” بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تمت مراجعة المحتوى وتحديثه بشكل دوري قد يكون بعض المحتوى قديما حتى تكتمل هذه العملية”.